Llegó Salah y Díaz espera en Liverpool: Brentford dará pista de futuro

La buena noticia es que vuelve la figura... para casi todos claro, menos para los que ganaron algo de protagonismo mientras estuvo ausente.

Liverpool recupera a Mohamed Salah, quien este año se tuvo que ir a la selección de Egipto por Copa África y de allí volvió lesionado. Sumada una y otra situación dejó a su equipo sin su talento por un mes. Ahora, en al visita de este sábado a Brentford (7:30 a.m.), está de nuevo disponible.



En su contra jugaría un detalle no menor: los que se quedaron, entre ellos Luis Díaz, aprovecharon a tal punto su oportunidad que, sin la figura, mantuvieron el liderato de la Premier League en un cerrado duelo con Manchester City (a dos puntos y con 1 partido menos) y Arsenal (a dos puntos).



Pero la noticia es que volvió y habrá que barajar de nuevo para devolverle su lugar. la duda es si Jürgen Klopp lo arriesga como titular para que vuelve a tomar temperatura cuanto antes en Premier, o llevarlo con prudencia aprovechando que el rival de turno es el número 14 de la tabla. Esta última parece ser la mejor opción pues además está la carta de Gakpo, el que mejor ocupó la zona de Sala en su ausencia.



En todo caso el mensaje es para el actual tridente: ¿saldrá Jota, lo hará Núñez, tocarán a Díaz? A juzgar por lo que ha hecho el DT alemán, al colombiano no lo deja fuera sino en caso de extrema urgencia. Felizmente está sano y enchufado así que no lo miraría. Jota, por su parte, tiene una media anotadora alucinante, superior a la de Núñez, pero es este último la gran referencia en área rival que podría hacer diferencia. Difícil elección.



Klopp además tiene otras preocupaciones: Trent Alexander-Arnold definitivamente se perderá este duelo contra Brentford y la final de la Copa de la Liga contra Chelsea, mientras que es poco probable que Dominik Szoboszlai regrese a tiempo.



El lateral derecho fue sustituido en el descanso de la victoria del Liverpool sobre el Burnley tras agravarse una lesión en la rodilla, mientras que el húngaro se perdió los dos últimos partidos de los Rojos tras volver a sufrir un problema en el sóleo. A propósito, Klopp negó que esa lesión de su lateral derecho sea el mismo caso de fallo en el cálculo médico que llevó a Díaz a ir al quirófano, también por un tema de rodilla.



Así jugaría Liverpool:



Alisson Becker; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Gravenberch; Gakpo, Darwin Núñez, Luis Díaz