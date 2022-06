Pep se salió con la suya, blindan a estrella: su precio es impagable

El mercado de fichajes en el viejo continente no ha dejado de dar de qué hablar. Más rumores que certezas por ahora, en especial con un mar de dudas como el FC Barcelona y un Paris Saint-Germain que volverá a la carga por robar intereses del club catalán como en el pasado con Georginio Wijnaldum.

La situación financiera del FC Barcelona poco a poco se ha estado empezando a resolver de manera positiva. Pues el club utilizará dos palancas para salvaguardar la economía delicada y pensar en armarse. Con Andreas Christensen y Franck Yannick Kessié que llegaron libres, los catalanes sueñan con poner alrededor de 50 millones por Robert Lewandowski, y a su vez, buscan a Bernardo Silva.

Por coincidencia, el PSG mantuvo estar interesado en Robert Lewandowski, y ahora se suma también a la carga por Bernardo Silva. Pep Guardiola envió un mensaje directo para Joan Laporta por el portugués sentenciando que el luso seguirá en el Manchester City, ‘seremos Bernardo Silva y diez más’, claro y conciso blindando a su jugador.

Como si no fuera suficiente, también comentó, ‘creo que Bernardo seguirá con nosotros, pero tampoco tengo ganas de contar con jugadores que no quieren estar con nosotros. No sé cómo será el mercado’.

Asimismo, si estos dos portazos parecían insuficientes, el Manchester City ha hecho su movida confirmando el verdadero precio de Bernardo Silva que según el Diario AS oscila en 80 millones de euros. Los citizens no están dispuestos a oír ofertas menores a ese valor. Si los 50 millones por Robert Lewandowski son la prioridad, entrar en esas dos operaciones por el polaco y el luso sería imposible.