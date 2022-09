Compañero de Luis Díaz relegado: ¿Si no lo querían para qué lo traen?

Luis Díaz vive uno de sus mejores presentes en su carrera deportiva. La llegada al Liverpool le vino muy bien, y así lo demuestra semana tras semana. Jugadores como Mohammed Salah, Thiago Alcantará, Roberto Firmino, entre otros, también cuentan con la comodidad de estar en el once de Jürgen Klopp, pero sí hay un futbolista que no cuenta con la misma fortuna que sus compañeros.

A falta de unos días para que se cerrará el mercado de fichajes, Liverpool sorprendió con fichar a un nuevo volante de marca. Se habló mucho de Enzo Fernández del Benfica, pero finalmente, optaron por llevarse a Arthur Melo, el brasileño campeón de Copa Libertadores con Gremio de Porto Alegre que llegó al Barcelona dejó buenas presentaciones siendo uno de los jugadores que más balón quitaban.



El Barcelona realizó un trueque con la Juventus. Arthur se fue a Turín, y Miralem Pjanic llegó al club catalán. Un cambio sorpresivo, pues el brasileño de 23 años en aquel momento, mientras que el bosnio tenía 30 años, una decisión curiosa por la generación de ambos.



Sin embargo, su desempeño en Turín no fue como se esperaba, y antes de que se cerrara la ventana veraniega, Arthur llegó a Liverpool. Con una forma física pobre, se empezó a rumorear que el cuadro inglés estaba buscando devolverlo a la Juventus, puesto que llegó en calidad de préstamo.



No lo devolvieron finalmente, pero Jürgen Klopp decidió enviarlo a entrenar con las reservas, todo en busca de mejorar su estado físico. Así las cosas, el Liverpool aprovechará el parón para intentar recuperar a un jugador que llegó de manera sorpresiva, pero al parecer no ha sido del gusto del estratega alemán por su forma física.



Arthur ya cuenta con dos partidos disputados en la filial del Liverpool. Ante Leicester City disputó 90 minutos, y contra el Rochdale fue sustituido a los 60 minutos. Los ‘Reds’ seguirán contando con el brasileño, por lo menos hasta que cumpla la terminación de su préstamo.