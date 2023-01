Arsenal cedió puntos en Premier: Newcastle se la puso difícil

Arsenal, líder de la Premier League, recibió la visita de Newcastle United, uno de los equipos revelación de la liga y que junto al equipo gunner, lideran las primeras posiciones y en la jornada 19 vivieron un partido reñido con pocas opciones de gol. Al final terminó empatado sin goles.



En el primer tiempo no hubo muchas opciones de gol, aunque se vio un poco más decidido a Arsenal, pero no logró marcar la diferencia frente a un buen esquema defensivo y táctico que propuso Newcastle United.





Bukayo Saka y Granit Xhaka fueron los que más oportunidades generaron en ataque a favor de Arsenal, pero esta vez no terminaron siendo decisivos de cara al arco.



Después de un primer tiempo sin goles, el segundo periodo no fue nada distinto, debido a que Newcastle mantuvo su idea de juego, mientras que Arsenal intentó por todos los medios posibles, siendo la pelota quieta sus jugadas más peligrosas.



Sin embargo, al pasar los minutos, no hubo grandes opciones por parte de los dos equipos y Arsenal no encontró la fórmula contra las urracas para ganar su partido y terminó ratificando un cero a cero contra Newcastle United.



Con este empate, Arsenal sigue líder de la Premier League con 44 puntos, pero cedió por primera vez un empate en condición de local, mientras que Newcastle sigue su buena racha, logrando 35 unidades, manteniéndose en tercer lugar y acumulando seis partidos sin perder en liga inglesa.