Arsenal, a pura magia: confirmó su primer gran fichaje para el 2023

La Premier League se sigue reforzando con el anhelo de los grandes equipos de continuar mejorando sus resultados en el arranque de la temporada y ahora en el 2023 deben reajustar o acomodarse dentro de las posiciones de la tabla de clasificación. Uno de los que está incómodo en la décima casilla es el Chelsea. No en vano, para intentar escalar posiciones, ya firmaron a seis jugadores en enero.



Sin duda alguna, el anhelo de Graham Potter es mejorar los resultados que tuvieron en el final del 2022 y en este 2023. No obstante, no han podido lograr el cometido de seguir recortando unidades. Quien espera continuar en la parte alta de la tabla es el Arsenal quien lidera el certamen sacándole cinco unidades al Manchester City, su perseguidor.

Uno de los jugadores más importantes de la Premier League y que conoce muy bien a Graham Potter, director técnico del Chelsea es Leandro Trossard. El extremo belga del Brighton & Hove Albion tuvo una discusión airada con Roberto De Zerbi, estratega de las 'Gaviotas' que terminó con la salida de Trossard. Como era de esperarse por una de las grandes figuras de la liga inglesa, las ofertas por Leandro no faltaron y el conjunto londinense azul preguntó por él gracias a la relación que tiene con Potter.



Sin embargo, efectivamente sí se quedará en la capital de Inglaterra. Londres es su destino tras un cambio de planes y firmar con el Arsenal. Como si fuera poco, tiraron un dardo al Chelsea, pues, aunque los 'Blues' se quedaron con Mykhailo Mudryk por 100 millones de euros, los dirigidos por Mikel Arteta se repusieron de un fichaje que ya estaba hecho y ficharon por un menor costo a Leandro Trossard, pretendido por el equipo dirigido por Graham Potter.



De pensar en dar 100 millones de euros por el extremo del Shakhtar Donetsk, terminaron dando 27 millones de libras por Leandro Trossard. Una ganga para lo que se pensaba y con la magia del belga. No la tendrá fácil pues debe ganarse el lugar compitiendo con un Gabriel Martinelli de excelente forma, pero es un fichaje estelar para las aspiraciones de retener la cima en la Premier League.



Leandro Trossard dejó su huella en el Brighton & Hove Albion desde el 2019 cuando arribó a la ciudad inglesa. En esta temporada, el belga disputó 17 partidos con las 'Gaviotas' y ha anotad siete goles y una asistencia. Fue el pedido de su exentrenador, Graham Potter, pero el anhelo de Trossard era estar en las primeras posiciones de la tabla así como estaba con el Brighton y por esta razón, tras la salida por la discusión con Roberto De Zerbi, rechazó al Chelsea en dos ocasiones.