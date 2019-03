Conte sigue buscando su indemnización en los tribunales de Londres

Antonio Conte sigue buscando el pago de su indemnización por parte de Chelsea, luego de ser despedido un año antes de que finalizara su contrato, sin embargo, tras la negativa del club londinense, el juicio podría continuar durante varios meses más, teniendo en cuenta las apelaciones que se realicen.

En la tarde inglesa de este jueves, Conte asistió a los juzgados, junto a sus abogados, para registrar las pruebas e intentar demostrar que los ‘blues’ deben responder por esos 12 millones de euros que, según él, deben llegar a sus bolsillos considerando que él cumplió con su labor y que no hay razón justa para su despido.



Sin embargo, el equipo de Stamford Bridge asegura que no debe pagar la totalidad de esta alta suma, en primer lugar porque él irrespetó su contrato, principalmente, tras enviar unos mensajes de texto a Diego Costa en los que le advertía que él no seguiría en el plantel y que buscara equipo, situación que terminó con el ‘Lagarto’ en Atlético de Madrid.



De esta forma, y aunque se espera una razón en un periodo de entre 10 a 14 días, puede que el juicio se siga extendiendo, teniendo en cuenta que si no se llega a un acuerdo en esta instancia, el juicio pasaría a un tribunal laboral y, de no funcionar, a las más Altas Cortes. Conte es pretendido por varios clubes.