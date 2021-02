¡Se queda! Desmienten rumor de James: 'Es feliz acá, tiene confianza'

¡Se queda! Así, sin darle vueltas, como suele ser todo con Carlo Ancelotti en el Everton de Inglaterra.

De manera tajante desmintió el entrenador un rumor sobre la supuesta intención de James Rodríguez de dejar Inglaterra y volver a España, supuestamente con destino al Atlético de Madrid.



No está inconforme, no tiene quejas sobre el clima y está feliz de sentirse protagonista. Así, en términos generales, se lee la declaración del DT.



"James está bien, no tiene problemas, habló con él todos los días. Es feliz acá, tiene confianza, está motivado. Tuvo un pequeño problema en los últimos partidos con la pantorrilla, pero ahora esta en buena condición. Se siente realmente bien porque todos cuidan de él. No sé si que queja del clima, el clima no es el mejor del mundo, pero hay muchas cosas buenas en esta área", dijo.



Las dudas sobre su estado físico, el golpe que recibió contra Fulham y la decisión de que fuera suplente en la reciente derrota contra Manchester City, también fueron suficientemente aclaradas.



"Él tuvo ese golpe y no estaba al 100 por ciento. No, no está al 100 por ciento, pero está al 99 por ciento", afirmó el entrenador,



¿Estará en el derbi de este sábado contra Liverpool en Anfield? ¡Claro! Está apto y es el tipo de jugador que no se quiere borrar de un clásico. Seguro que estará.