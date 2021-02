¿James se aburrió en Inglaterra? Raro rumor en España habla de regreso

Se dice tanto de la vida, la carrera y el futuro de James Rodríguez que a veces cansa. Cada nuevo rumor parece aún más descabellado, pero es el día a día del colombiano.

El último tiene que ver con su supuesta intención de no seguir en Everton, el club que le abrió las puertas cuando nadie más apostó por él, ese que le ha dado un renacer futbolístico, el que tiene un vínculo por dos años, con opción a tres.



El sitio español Defensa Central asegura que, aparentemente, el colombiano quisiera salir de la Premier League, donde curiosamente es valorado como uno de los mejores refuerzos de la temporada, y quisiera volver, pero no al Real Madrid, de donde salió tan mal, menos si está Zinedine Zidane.



"El tiempo, las costumbres, un fútbol muy físico que le está haciendo encadenar lesiones… no termina de estar feliz a pesar de la presencia de Ancelotti y ya le ha dejado caer a su entorno que él está deseando volver a Madrid, que es donde quiere vivir, y fichar por el Atlético, club al que estuvo cerca de salir hace dos años", señala el medio.



Todo parece poco confiable, por decirlo menos: el ritmo de competencia que tiene ahora, a sus 29 años, no se lo garantiza nadie en ningún equipo español y en cambio en Everton es simplemente indiscutible, ¿cómo se va a aburrir de ser protagonista, si es lo que pedía a gritos?; las lesiones no son un tema nuevo pues en el Madrid las sufrió y muy constantemente y esa fue una de las razones para ir perdiendo terreno; ¿a quién se le ocurre que pueda ir a un Atlético en líos económicos, que no tiene manera de acometer un fichaje costoso después de un Luis Suárez que vale un potosí pero que lo justifica siendo el 'Pichichi' de la temporada? Y así.



Más dudas que realidades en un rumor extraño y atemporal, es cierto, pero también es verdad que James es el amo a la hora de aparecer donde menos lo esperan y que sus mejores amigos siguen en Madrid. Habrá que ver... sería, para empezar, muy desconcertante...