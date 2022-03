Aficionado ató su cuello a un poste: interrumpió Everton vs Newcastle

El fútbol y sus aficionados no dejan de sorprender. Durante el partido entre Everton vs Newcastle, duelo correspondiente por la Premier League. Transcurría el minuto 48 del partido, cuando el encuentro tuvo que ser suspendido, ante la mirada atónita de los aficionados y jugadores en cancha, que no entendían que pasaba.

Un aficionado entró al campo de Goodison Park, atándose a uno de los postes del arco, con un cable. Ante esto, los encargados de la logística llegaron, para cortar el artefacto, lo que tardó un buen tiempo, antes de sacarlo de la cancha.

0-0 entre Everton y Newcastle United en la #EPL



Lo insólito sucedió cuando un aficionado se ató a una de las porterías con el juego en el minuto 49'. 😳 pic.twitter.com/YxlpWDeNVe — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 17, 2022