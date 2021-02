Dávinson sólido y Tottenham sonriente gracias a Kane: victoria clave 

Nada puede salir mal en Tottenham cuando está Harry Kane. Lo prueba la victoria 2-0 sin contratiempos que celebró frente a un débil West Bromwich, en la que Dávinson Sánchez también regresó a la nómina titular.

Se animaban Son y Lamela antes del primer intento de Harry Kane, quien volvía de lesión en ambos tobillos y su equipo lo sentía: remate a los 14 apenas por arriba del arco y nuevo intento a los 18, otra vez sin la suficiente ubicación.



A los 36 tendría la opción más clara el goleador, con un remate de derecha que salvó el portero con el cuerpo, cuando jugaba en campo rival todo Tottenham jugaba en campo rival, con un Dávinson solvente en el pase y rapidísimo para recuperar posición cuando el equipo perdía la pelota.



Se salvaba de nuevo el visitante con intentos de Alderweireld y Aurier de cabeza, pero vendría un error: Diagne superaba la marca del colombiano y el remate lo paraba en la propia raya Lloris. ¡Qué susto!



Para el complemento habría justicia para el dueño de casa de parte de quien más se extrañaba, Harry Kane: a los 54 le marcaba el pase a Hojbjerg dentro del área y remataba cruzado, imposible para el portero. ¡Nada sale mal para Mourinho cuando su goleador está en la cancha!



Se contagiaba otro que extrañaba al capitán, el coreano Son, quien tomaba justo a tiempo un pase de Lucas Moura, quien cabalgó desde su campo hasta encontrar a su compañero para el 2-0 a los 58 minutos. Y entonces bajaba la persiana Tottenham, bajo la nieve, y volvía el alma al cuerpo después de tres derrotas en línea y a tres días de medirse a Everton por la FA Cup.



A los 59 una viveza de Dávinson Sánchez para dar el paso atrás a tiempo y dejar a Digne en fuera de lugar, lo que anulaba la jugada del descuento. Misma película para el único que intentaba algo en West Bromwich, por otro claro fuera de lugar.



Y así Mourinho, consciente que no era para perder la cabeza una victoria contra el más firme candidato al descenso en Inglaterra, tomaba un respiro no solo por los tres puntos sino por el regreso de Kane, que para el equipo es una diferencia equivalente al día y la noche. ¿Dávinson? Cumplidor, aunque no demasiado exigido, sumó puntos para, al menos, volver a estar en al consideración de su exigente DT.