A Mourinho no le hacen 'pucheros': duro contra estrellas de Tottenham

A muchos entrenadores los miden un poco los jugadores, les hacen 'escenas' cuando no están de acuerdo con sus decisiones y en los banquillos se dan banquetes con sus reacciones en contra del DT. No es el caso de José Mourinho.

Su equipo, el Tottenham, logró este fin de semana una trabajada victoria por 0-2, que alivio el golpe de la semana por haber quedado eliminado de Europa League a manos del Dynamo Zagreb.



La factura de cobro se emitió de inmediato y los nombres nuevos en la titular dejaron señalados a varios de los que no lograron salvar la clasificación en Croacia.



El DT portugués estuvo maravillado por "el esfuerzo y la actitud increíble" contra Aston Villa, y aprovechó para soltar sus cya clásicas indirectas a las estrellas: "este equipo, no sentí que fuera una necesidad, sentí que el equipo necesitaba un espíritu diferente, gente humilde, honesta, sencilla como Japhet, Rodon, Vinicius, los dos jóvenes de 16 años en el banquillo (Dane Scarlett y Alfie Devine) están viviendo el sueño. Necesitas gente que si solamente juegan un segundo esté viviendo un sueño".



Disparo directo a Bale, Dele Alli, Dier y Aurier, quienes no fueron tenidos en cuenta en la victoria contra los 'villanos'.



No es la primera vez pero seguramente, al menos en el caso del galés y del atacante británico, puede ser una de las últimas. El camino de salida parece señalado para ellos...