Jalón de orejas a Everton: sin ganar en casa, adiós a puestos europeos

Everton jugará este lunes contra Southampton por la Premier League, un duelo que, más que el propio rival, supone un desafío enorme en Premier League: ganar en Goodison Park.

Parece una obviedad pero en el caso del equipo de Carlo Ancelotti es toda una aventura ganar en su terreno, donde se escapan los puntos y hasta se raya en el papelón. Son ya 4 partidos sin ganar y 3 derrotas en línea. Curiosamente, aún sin público, parece más cómodo el equipo cuando juega de visitante.



Pero Ancelotti, que todo lo sabe, advirtió que esa estrategia no será exitosa, que no se cumplirán si los resultados no aparecen en condición de local.



"La opinión que tengo es que fuera de casa estamos más concentrados defensivamente. Cometemos menos errores. En casa, quizás pensamos que es más fácil, y no somos capaces de mantener la concentración que hemos tenido fuera. Defensivamente tenemos que estar más concentrados cuando estamos en casa. Al menos, si somos capaces de mantener los partidos que perdimos 0-0 tendríamos cuatro puntos más", aseveró Carlo.



Habla el DT de las caídas contra Newcastle, Fulham, West Ham y Leeds, que no logran equilibrar las buenas presentaciones contra Tottenham, Manchester United o Liverpool a domicilio en la Premier.



"Si queremos luchar por los puestos europeos tenemos que mejorar nuestra racha en Goodison. Hemos demostrado que podemos competir en algunos partidos y ahora tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos un juego en casa y nuestra racha no ha sido buena en el último periodo. Los jugadores están muy centrados en esta temporada, muy centrados en dónde estamos. Saben dónde estamos, dónde podemos estar y qué tienen que hacer para estar en condiciones de jugar en Europa la próxima temporada", advirtió el DT.



Mensaje para James y para todos los disponibles este lunes contra Southampton: ¡prohibido no ganar!