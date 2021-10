¡Escándalo en Bolivia! Hinchas agreden a jugador al salir del estadio

Un hecho lamentable ocurrió en el fútbol boliviano, luego de que algunos aficionados del Royal Pari atacaran al delantero del equipo, Rubilio Castillo, cuando el jugador salía del estadio hacia el parqueadero, tras empatar 2-2 en el juego de la fecha 24 ante Atlético Palmaflor.

En video quedó registrado cuando un grupo de personas agredió al goleador hondureño (9 goles en la competencia), que tuvo que defenderse hasta que la Policía llegó para evitar que la pelea se convirtiera en una tragedia.



"Empezaron a decir cualquier cosa y me atacaron, me defendí. Ni idea qué fue lo que pasó, la verdad solo empecé a defenderme, era gente del club", dijo el futbolista.

Por su parte, el club publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza las agresiones contra su jugador e invita a realizar una investigación pertinente.



"El Club Royal Pari informa a los medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública en general, que el día de ayer 28 de octubre del 2021, en horas de la tarde, llegaron algunos sujetos a intimidar a nuestros jugadores y cuerpo técnico del plantel profesional con insultos y amenazas. En el condenable hecho, nuestro delantero Rubilio Castillo fue agredido físicamente y tuvo que intervenir la Policía Nacional para que el incidente no llegara a instancias más graves".



"Desde el club expresamos nuestro inconformismo por los hechos ocurridos después del partido del plantel profesional y expresamos nuestro rechazo ante cualquier forma de violencia y agresión. El fútbol no puede ser una excusa para agredir a otra persona, sin importar si es jugador, directivo, hincha o miembro del cuerpo técnico", dice una parte del comunicado publicado.



Por ahora, se sabe que Castillo va a demandar a quienes lo agredieron; sin embargo, no se han identificado a los agresores. Se cree que uno de los líderes de la barra de Royal Pari está involucrado.