Universitario suspendió de noche crema: no es culpa de Millonarios

Millonarios y Universitario de Lima ya no se enfrentarán en partido amistoso conocido como ‘La Noche Crema’, pues el covid-19 no permitirá la organización del encuentro. Así lo confirmó el equipo peruano este jueves a sus hinchas.



Millonarios ya había presentado un brote de coronavirus en su plantel y desde el miércoles estaba en riesgo su viaje a Perú, pues no existían las condiciones para desplazarse, además de contar con muchas bajas para el compromiso.



Sin embargo, la culpa no fue de Millonarios para tomar la decisión de cancelarse el juego, pues la U también vive su propio drama.



En un comunicado, Universitario informó que seis futbolistas y cuatro trabajadores del club dieron positivo en sus pruebas de covid-19, y que priorizará la integridad y la salud de sus trabajadores, por lo que postergó ‘La Noche Crema 2022’.