Mea culpa en caso Villa: 'se me fue un poco la mano, pido disculpas'

Sebastián Villa fue, nuevamente, el hombre del desequilibrio en un Boca Juniors que, infortunadamente, no pudo pasar del empate 1-1 contra Independiente.

Sin embargo, dos días después de ese resultado, se sigue hablando de él y, concretamente, de un rival que estuvo a punto de provocarle una lesión seria, tras una entrada muy fuerte.



El colombiano llevó al peor parte en el choque con Juan Manuel Insaurralde, en el que, tal como reconoció, se pasó de revoluciones: "cuando uno juega un partido, está con las revoluciones muy altas y las pulsaciones a mil, y a veces pasan estas cosas. Se me fue un poco la mano con Villa, fue una jugada agresiva. Pido disculpas, no fue con mala intención. Pero sí, después en cámara lenta y con mil repeticiones se ve el pisotón", dijo en entrevista con ESPN.



Muchos analistas pidieron una sanción de oficio, después de la polémica decisión de no mostrarle ni siquiera la tarjeta amarilla.



"La jugada es rápida y Patricio Loustau tiene pocos segundos para decidir, como la del foul de atrás de Marcos Rojo, la del penal o la de Campuzano. Nos pasa a todos, no hay que caerle tanto al árbitro. A veces aciertas y a veces no, así como los jugadores", añadió.