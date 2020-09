¿Deadpool incursiona en el fútbol profesional? Ilusión en Inglaterra

¿Se imagina a Deadpool incursionando como inversor o directivo de un equipo de fútbol profesional? Pues bien, podría ocurrir de una forma bastante particular.



Las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds (actor que interpreta al anti-héroe de Marvel) y Rob McElhenney están interesados en invertir en el Wrexham, equipo de la National League (Quinta división inglesa).



Según anunció el propio club, el acuerdo de inversión está en una etapa inicial, pero reconoció que el interés de los dos actores vine de hace tiempo. Para que esta compra se pueda llevar a cabo, primero se necesita la aprobación de los aficionados, quienes desde 2011 son los dueños del club.

En una reunión mantenida esta semana, el 95 % de los aficionados encuestados votaron a favor de la inversión de un total de 1.223 personas.



Reynolds es conocido por una dilatada carrera en el cine entre cuyas actuaciones destaca la película Deadpool, mientras que McElhenney es reconocido por su papel de Mac en 'It's Always Sunny in Philadelphia'. La inversión podría alcanzar los 2 millones de libras (2,2 millones de euros) y serviría para relanzar un club que hace doce años estaba en la Tercera división del fútbol inglés.



Preguntado por la razón del interés de los dos actores en el Wrexham, el director del equipo, Spencer Harris, explicó a la BBC la historia del club. "Creo que esa es una buena pregunta para ellos. Mi respuesta sería que "¿Por qué no? Somos el tercer club profesional más antiguo en el mundo, el más antiguo del mundo y jugamos en el estadio más antiguo del mundo", explicó Harris.



"Estamos orgullosos de nuestra historia en la que hemos llegado a ganar al Oporto en la Copa de la UEFA. Hay mucho potencial en el club, así que, ¿por qué no?", añadió.



Los días de mayor gloria en el Wrexham llegaron entre los finales de los 70 y mediados de los 90, cuando el club ganó en cuatro ocasiones la Copa de Gales, participando en total en ocho ediciones de la Copa de la UEFA y alcanzando los cuartos de final en 1976. EFE