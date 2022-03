PSG en complicada situación: ultras intervienen y piden una renuncia

El Colectivo Ultras París, una de las principales hinchadas organizadas del PSG, demandó este sábado la marcha de la actual dirección del club, encabezada por el catarí Nasser Al-Khelaifi, por la necesidad de "personas que sirvan al club y no se aprovechen de él".

La eliminación en octavos de final de la Champions ante el Real Madrid el miércoles ha prendido la mecha del descontento de este grupo. Son unos jugadores que juegan a "un ritmo de senador" en los torneos nacionales y que "se les ve con más frecuencia en la Semana de la Moda que con los representantes de sus propios hinchas", denuncian.



El Colectivo, que protestará este domingo en el Parque de los Príncipes en el choque de Liga ante el Burdeos, cuestionó la gestión del club. "¿Cómo se puede tener un verdadero proyecto de juego cuando tu efectivo no es más que un cúmulo de estrellas más o menos complementarias?", se cuestionó.



También habló de rol del entrenador, el argentino Mauricio Pochettino: "¿cómo el entrenador puede ser el jefe respetado del vestuario cuando claramente él no adopta las decisiones?".



"No es nada personal, pero ha quedado claro que él (Al-Khelaifi) no es el hombre adecuado para la situación (...) Se necesita una reorganización completa, a todos lo niveles", cerró.