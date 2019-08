La estrella de Inglaterra que atacó a Dybala por rechazar al United

Paulo Dybala está en el ojo de la tormenta en Inglaterra por desechar la opción de ir al Manchester United cuando era suplente en Juventus. Rio Ferdinand, estrella inglesa habló sobre esto.



El exfutbolista no se guardó nada y atacó con todo contra la joven estrella argentina, que no tiene definido aún su futuro.

"No sé cómo Dybala tuvo la osadía de rechazarlos cuando está en el banco de la Juventus. Bueno, por eso estoy feliz de que no haya venido entonces, porque no tienes los minerales correctos que quiero en un jugador de Manchester United", le dijo Ferdinand a 'Daily Star'.



Dybala, que sonó para ir a Tottenham también, aún no ha podido sellar su paso a otro club, pues en Juventus no tiene los minutos necesarios.