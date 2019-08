Las declaraciones de Cristiano que enaltecen su relación con Zidane

Cristiano Ronaldo fue la máxima figura del Real Madrid en la primera etapa de Zinedine Zidane como técnico. Pero ahora el portugués no está y el francés debe formar una nueva plantilla que lo lleve al éxito que ya logró en el pasado.

Sin embargo, Cristiano no olvida esos días gloriosos en el Real Madrid de la mano del francés. En una entrevista con ADZN, marca de la cual es embajador a nivel global, el portugués contó los buenos momentos que vivió con Zidane y cómo lo trató en aquellos años de alegría.

"Zidane me ayudó mucho. Por su trayectoria ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar y por la forma en la que me trataba", explicó.

El jugador portugués reconoció las buenas acciones que hacen potencializar a un jugador, situación que conoce a la perfección Zinedine Zidane.

"La confianza que un jugador necesita no depende casi de él, sino de las personas que le rodean, otros jugadores y el entrenador", contó.

Finalmente, Cristiano contó las razones para sentir un aprecio especial por el técnico francés: "Me solía decir, 'Cris, descansa, tú marcarás la diferencia'. Siempre fue honesto conmigo y por eso siempre lo llevaré en el corazón".