¡De no perderse! Semana llena de fútbol, acá los partidos para ver

El mes de marzo está lleno de fútbol y en su segunda semana se vivirán encuentros con jornadas de Premier League, Liga colombiana y Liga italiana. Así como encuentro emocionantes y decisivos de torneos como la Copa Libertadores, la UEFA Champions League y el Suramericano Sub-20. Aquí están los partidos que FUTBOLRED recomienda para esta semana que comienza.

Lunes 9 de marzo

3:00 p.m. Leicester City vs. Aston Villa - Premier League

7:10 p.m. Estudiantes vs. Racing - Superliga Argentina



Martes 10 de marzo

3:00 p.m. Leipzig vs. Tottenham - UEFA Champions League

3:00 p.m. Valencia vs. Atalanta - UEFA Champions League

5:15 p.m. Universidad Católica vs. América de Cali - Copa Libertadores

5:15 p.m. Santos vs. Delfin - Copa Libertadores

6:00 p.m. Jaguares vs. Cúcuta - Liga Colombiana

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Independiente Medellín - Copa Libertadores

7:30 p.m. Palmeiras vs. Club Guaraní - Copa Libertadores

8:05 p.m. Equidad vs. Pasto - Liga Colombiana



Miércoles 11 de marzo

2:30 p.m. Manchester City vs. Arsenal - Premier League

3:00 p.m. Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League

3:00 p.m. PSG vs. Borussia Dortmund - UEFA Champions League

5:00 p.m. Ecuador vs. Colombia - Suramericano Femenino Sub-20

5:15 p.m. River Plate vs. Binacional - Copa Libertadores

5:15 p.m. Flamengo vs. Barcelona - Copa Libertadores

7:30 p.m. Independiente del Valle vs. Junior - Copa Libertadores

7:30 p.m. Sao Pablo vs. Liga de Quito - Copa Libertadores

10:00 p.m. Monterey vs. Juaréz - Copa de México



Jueves 12 de marzo

12:55 p.m. LASK vs Manchestrer United - UEFA Europa League

12:55 p.m. Sevilla vs. Roma - UEFA Europa League

3:00 p.m. Inter vs. Getafe - UEFA Europa League

3:00 p.m. Rangers vs. Bayern Leverkusen - UEFA Europa League

7:00 p.m. Gremio vs. Internacional - Copa Libertadores

7:00 p.m. Racing vs. Alianza Lima - Copa Libertadores



Viernes 13 de marzo

12:30 p.m. Hellas Verona vs. Napoli - Liga de Italia

2:45 p.m. Bologna vs. Juventus- Liga de Italia

3:00 p.m. Real Madrid vs. Eibar - Liga de España

7:40 p.m. Millonarios vs. Once Caldas - Liga de Colombia

10:10 p.m. Tijuana vs Pachuca - Liga de México