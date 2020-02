Los partidos recomendados del fin de semana: con un ojo en Colombia

Llega un nuevo fin de semana y con él una agenda de partidos interesantes, con final incluida.

Estos son los partidos recomendados del fin de semana:



Viernes 14



Valencia vs Atlético de Madrid

Liga de España

3:00 p.m.

Valencia está a un punto de meterse en zona europea y Atlético debe ganar para frenar la caída y no perder el cuarto lugar de Champions.



Sábado 15

​Atalanta vs Roma

Calcio de Italia

2:45 p.m.

El cuarto del torneo se mide al quinto. ¡duelo equilibrado!



Sao Paulo vs Corinthians

Paulista

5:00 p.m.

Un clásico brasileño, aunque por ahora está en su fase inicial.



América vs Medellín

Liga Betplay

4:00 p.m.

​Los rojos de Cali y Medellín igualan en la tabla con 7 puntos: ¿habrá desempate?



Nacional vs Cali

Liga Betplay

8:15 p.m.

Segundo y tercero de Liga, respectivamente. Intenso duelo de verdes.



Domingo 16

Trabzonspor vs Sivasspor

Superliga Turquía

8:00 a.m.

Segundo contra primero de la Superliga de Turquía.



Flamengo vs Athletico Paranaense

Supercopa de Brasil

9:00 a.m.

Final es final y esta tiene un gran sabor en Brasil: Duelo de campeones

​

Lazio vs Inter

Calcio de Italia

2:45 p.m.

¡Partidazo! El tercero recibe al líder: cualquier error se cobrará caro.