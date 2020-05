'Sampaoli me decía que yo podía beber y salir, que él me cubría'

Jorge Sampaoli tuvo un paso por el fútbol español y fue entrenador de Sevilla, uno de los clubes en los que forjó una gran relación con Samir Nasri, futbolista francés.



El jugador mencionó una polémica frase y confesión del argentino, quien lo habría dejado salir de fiesta y ‘hacer lo que quiera’ con tal de que rindiera en el fútbol y en el equipo.

“Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro", dijo Nasri en ‘Marca'.



Las declaraciones dejaron polémica hacia el entrenador argentino, quien habría permitido estos temas en su paso por Sevilla. Sin embargo, todo fue por buena relación entre ellos.