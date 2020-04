Durísimos dardos de Mineiro a Dudamel: razones de su salida y críticas

El presidente del Atlético Mineiro, Sergio Sette Câmara, lanzó durísimos dardos y críticas hacia Rafael Dudamel por su salida del club, pues solamente duró 10 juegos al mando del club galo.



El presidente del equipo brasileño explicó que la salida se dio por 'incompetencia técnica' y por los métodos de 'ejército' que usaba con los jugadores en el entrenamiento.

"La verdad, es la siguiente: Dudamel fue despedido por incompetencia técnica", aseveró este lunes el máximo dirigente del conjunto de Belo Horizonte en una entrevista a radio Itatiaia. Sette Câmara respondió así a las críticas del exseleccionador de la Vinotinto, quien le acusó de no ser profesional cuando fue anunciado su despido como técnico de la primera plantilla. "Nunca intercambié una palabra con el presidente (Sette Câmara) desde mi salida del Atlético. El señor Sergio nunca tuvo la fortaleza, la personalidad y el carácter para dar la cara y poder hablar como profesional y como hombre" del "por qué" de "mi salida", indicó Dudamel en declaraciones al portal 'GloboEsporte'.



Sette Camara explicó, por su parte, que no se reunió con Dudamel porque consideró que era una pérdida de tiempo hablar con alguien que ya no era miembro del club. También criticó los rígidos métodos del entrenador venezolano en el equipo, motivo por el cual "no consiguió abrazar al elenco", según el presidente.



"Sentí que quería adoptar reglas demasiado rígidas, creando reglas donde no había necesidad. Parecía una cosa del Ejército y eso no es. El jugador ya es profesional. Él tenía que dejar al equipo preparado, implementar un esquema de juego y eso no ocurrió", sentenció Sette Câmara. Dudamel fue despedido del Atlético de Mineiro a finales de febrero pasado, tras apenas diez partidos y pese a tener un contrato firmado hasta 2021.