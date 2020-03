Los que paran y los que resisten: Panorama en América por coronavirus

La pandemia que paraliza al mundo y la preocupación creciente por el coronavirus covid-19 parece sentirse con más fuerza en unos países que en otros, a juzgar por las decisiones respecto de los torneos profesionales de fútbol.

La Conmebol había anunciado primero al suspensión de todos sus campeonatos, incluyendo la Copa Libertadores, Sudamericana, el Suramericano Sub 20 femenino y, por instrucción de la FIFA, la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022.



Así mismo, la CONCACAF suspendió el torneo preolímpico, los partidos que las selecciones que se disputarían en la fecha FIFA de marzo, la Liga de Campeones y la Concacaf Caribbean Club Shield.



A nivel local, así está el panorama en los países del continente americano:



Argentina

Se juega contra todas las consideraciones oficiales, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Ya River Plate no se presentó al duelo contra Atlético Tucumán en el inicio de la Copa de la Superliga y no atenderá compromisos de sus inferiores ni el plantel femenino. Según el diario Olé, Talleres, de Dayro Moreno, pedirá la suspensión total del torneo.



Este martes se reúnen AFA, Superliga y Agremiados y todo indica que se detendrá el campeonato. No obstante, para este domingo habría tres encuentros, para este lunes otros tres y para el martes uno más.



Bolivia

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió que la última jornada se jugara a puerta cerrada y luego se decidirá si se mantiene en fechas próximas la decisión de jugar sin público. El país prohibe congregaciones de más de 1.000 personas.



Brasil

todos los partidos previstos en los campeonatos que ya están en marcha en el país, que son la Copa de Brasil, los Campeonatos Brasileños Femeninos A1 y A2, el Campeonato Brasileño Sub'17 y la Copa de Brasil Sub'20.

Según la CBF, con respecto a los campeonatos regionales, como el Paulista o el Carioca, cada entidad organizadora deberá realizar deliberaciones específicas y la "autonomía local" será "respetada".



Chile

El Torneo Nacional se jugará sin público desde el 19 de marzo al 19 de abril, producto de la alerta del coronavirus. Así lo informó el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, tras sostener una reunión con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich.



La entidad, sin embargo, decidió la suspensión de todas las competencia del fútbol formativo nacional.



Colombia

La Liga Betplay I se suspendió el pasado viernes a causa del coronavirus covid-19. No hay partidos en ninguna de las divisiones de la Dimayor y no habrá hasta nueva orden. Según el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, la evaluación de la situación es diaria, por lo cual no hay luces respecto del reinicio de la competencia.

Atención 🔴🔴

Comunicado oficial del presidente de la DIMAYOR @jevelezg sobre el aplazamiento de las competencias del Fútbol Profesional Colombiano.

👇👇 pic.twitter.com/kfXuWC099P — DIMAYOR (@Dimayor) March 13, 2020



Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica ordenaron este lunes celebrar a puerta cerrada los partidos del campeonato nacional de fútbol. hay prohibición nacional para hacer eventos masivos, incluyendo el fútbol.



Ecuador

​Está suspendido el torneo a causa del coronavirus covid-19: “Por motivos de fuerza mayor y acatando las disposiciones gubernamentales hemos decidido suspender la fecha de juego tanto en la serie A como en la B”, informó la Federación local este sábado.

El Salvador

La Primera División de Fútbol Profesional de El Salvador anunció este viernes que el torneo Clausura queda suspendido por 30 días para evitar el contagio y propagación del coronavirus.



Guatemala

El clásico de este domingo entre Comunicaciones y Municipal se jugó a puerta cerrada. No sería el único, pues la Federación local envió una recomendación: “La Fedefut recomienda a todas sus ligas afiliadas: Liga Nacional, Liga Primera División, Liga Segunda División, Liga Tercera División, Liga de Fútbol Femenino, Liga de Futsal y Liga de Fútbol Playa, llevar a cabo todos sus encuentros programados a partir de mañana a PUERTA CERRADA sin público o reprogramación de los partidos. Lo anterior como medida de prevención y así evitar que se afecte la salud de todos los involucrados en nuestro fútbol”.



Honduras

Las jornadas 13 y 14 del torneo Clausura 2020 se jugará sin público y se adelantará la final del campeonato.



México

La idea era seguir jugando, pero los hechos obligaron a la suspensión. Aunque los directivos del fútbol de ese país permitieron que los partidos se disputaran sin público este fin de semana, esta medida tuvo que ser corregida y desde este lunes no habrá más fútbol en ese país.



Nicaragua

la Liga Primera de Nicaragua y el torneo de baloncesto se mantienen con restricciones.



Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó el pasado miércoles que puso un alto a todas sus actividades deportivas, incluidos los entrenamientos y viajes para partidos amistosos de todas las categorías de selecciones nacionales de fútbol y futsal, y la suspensión de la fecha nueve del apertura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).



Paraguay

El torneo local y los partidos internacionales se suspendió en atención a la crisis por coronavirus covid-19 y también por los casos de dengue.



Perú

la Liga 1 de Perú fue suspendida hasta finales del mes por la pandemia. Pero en el mismo comunicado, la Liga de Fútbol Profesional sostiene que "irá evaluando en el transcurso de los siguientes días" la reanudación del campeonato peruano. Si se vuelve a jugar en el próximo mes, cabe la posibilidad que sea a puerta cerrada.



Uruguay

Aunque inicialmente se había contemplado la celebración de partidos del torneo de primera división a puerta cerrada, hace dos días se decidió la suspensión total de todos los campeonatos. El país entró en estado de emergencia.



La AUF hizo pública dicha suspensión en todas las categorías y disciplinas “en virtud de la reciente confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Uruguay y en cumplimiento de las medidas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional”.



Venezuela

Venezuela decidió posponer las acciones de la fecha 7 de su torneo hasta nuevo aviso. “La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa de manera oficial que todos los torneos y actividades, en todas sus modalidades y categorías, incluyendo concentraciones y módulos de entrenamiento quedan suspendidos”, según el comunicado de la FVF.