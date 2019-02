‘Tardé más en digerir esta lesión, estuve llorando en casa’: Neymar

Desde el pasado 23 de enero, el atacante brasileño Neymar está por fuera de las canchas debido a una nueva lesión, en un partido con el París Saint Germain. El quinto metatarsiano de su pie derecho volvió a sufrir molestias, el mismo hueso que se rompió hace un año y que casi lo deja fuera del Mundial de Rusia 2018.

Este martes, el astro del PSG y la selección de Brasil confesó que con esta lesión “tardé más para digerirlo. Me quedé unos dos días en casa, muy mal, solo lloraba, estuve realmente triste”. Las declaraciones se las dio al programa ‘Esporte Espetacular’, pero apenas fue el adelanto a una extensa entrevista que se transmitirá el próximo 3 de marzo.

Neymar, de 27 años, dijo que su nueva lesión fue “más complicada” que la primera, desde el punto de vista anímico. “La primera vez, cuando me lesioné, dije: ‘Vamos, vamos a agilizar, vamos a operar pronto, que tenemos que llegar a la Copa del Mundo (de Rusia). No me quedé triste”. Pero esta vez fue mucho más duro.