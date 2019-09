Inaudita razón por la que no contaron los votos por Salah en The Best

Mohamed Salah, quien participó por el premio The Best de la Fifa, no ganó este galardón. Luego de que se publicarán los resultados, empezó la polémica por el egipcio, pues no le habrían contado varios votos.



La razón se da en que la Federación de Egipcio sí habría votado por su futbolista, pero por un tema de letras mayúsculas no habría contado para la Fifa, que explicó esto.

Sin embargo, hay otra razón que dejó en fuerte tensión al jugador del Liverpool con la Federación. Fifa explicó que no estaban firmados los votos por el secretario general, lo que es obligatorio, mencionó en un comunicado.



El secretario, Shawki Ghareeb, sustituyó a Javier Aguirre y allí empezaron los problemas, pues el futbolista no quedó en buenos términos con el equipo y hasta cambió su descripción en redes sociales, mencionando que solamente juega en Liverpool y antes 'compartía' que era jugador de la Selección de Egipto.