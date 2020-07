La mudanza que puso a Italia 'patas arriba': ¿Messi al Inter de Milán?

Que no. Ya lo ha dicho. No tiene intención de moverse del FC Barcelona, piensa retirarse allí, su familia no está pensando en mudanzas. No. Pero ¿quién les explica a los agentes inmobiliarios de Milán?

Aparentemente fueron ellos quienes filtraron la ubicación de la nueva residencia del padre de Lionel Messi, en el elegante barrio Porta Nova, donde se establecerá a partir de agosto.



La noticia fue confirmada por la 'Rai Radio', en razón a que el argentino tendrá importantes ventajas fiscales que ofrece el gobierno para millonarios extranjeros. ¡Y ahí fue Troya!



La emisora se preguntó si, en su calidad de agente del 10 del FC Barcelona, no era una gran ocasión para negociar un posible traspaso. Y de inmediato se hizo eco La Gazzeta dell Sport, que hasta publicó en su portada: ¿Messi al Inter, ¿por qué no?

Da la casualidad (que seguramente tiene poco de accidental) que en la misma página está la mala cara de Cristiano Ronaldo por la derrota que aplazó el scudetto de Juventus... ¿De nuevo CR7 vs Messi? ¡Quién no quisiera!



Dice el diario que Massimo Moratti, presidente de honor del Inter, siempre ha tenido el sueño de ver a Messi vestido con la camiseta ‘neroazurri’ y que esta feliz coincidencia podría despejar el camino. No sería entonces un Lautaro Martínez a Barcelona para jugar con Messi, sino Messi al Inter para unirse al goleador... sueño dorado para Argentina.



Y así, al final, son solo asociaciones que empezaron con una mudanza ya terminan con la especulación del fichaje bomba del mercado europeo... Ahora solo falta que sea verdad.