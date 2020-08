¿Se enfría lo de Lautaro Martínez a Barcelona? 'En Inter está bien'

Se supone que el mercado está abierto, que es momento de mostrarse abierto a las negociaciones, que habría que 'dejarse querer'.

Pero en el caso de Lautaro Martínez parece que pasa todo lo contrario, pues su agente, Carlos Alberto Yaqué, enfrió la posibilidad de que el delantero sea jugador del FC Barcelona en esta ventana de verano.



"Lo de la transferencia de Lautaro es mucho de los medios. Hoy Lautaro tiene aún tres años de contrato con el Inter y está muy bien dónde está", sentenció el empresario desde Argentina.



No quiere decir que esté del todo descartado, pero es claro que los 70 millones de euros, más el fichaje de Junior Firpo, que pretende el Inter de Milán por su joya, no serán caprichos fáciles de cumplir: "Lautaro todavía tiene la Europa League y ojalá pueda llegar con el Inter hasta el final. Ahora eso es lo primordial", dijo el agente, tratando de sacar presión a una posible operación.



En España saben que los negocios en este momento no son tan sencillos, pero creen que la juventud del jugador (22 años) es una buena noticia de cara a un fichaje en el próximo verano. Después de todo, con Griezmann, el regreso de Coutinho, la recuperación de Dembelé y todas las fichas en la ofensiva de las que dispone el DT Quique Setién, es necesario vender y abrir espacio para llegar como protagonista y no como suplente de lujo.