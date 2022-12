¿Socio perfecto para Cristiano Ronaldo? El argentino que suena

Cristiano Ronaldo se convirtió en el estelar fichaje del Al Nassr de Arabia Saudita. El luso, que ganará una millonada, aceptó el reto de cambiar de aires y salir de la gloria europea en donde dominó títulos, en especial con el Real Madrid. Ahora llegará a un país desconocido y con compañeros de un nivel completamente distinto al que tenía en el Manchester United, Juventus y en el conjunto blanco de España.



Para acompañar al portugués suenan bastantes nombres importantes como los españoles Sergio Ramos del Paris Saint-Germain y Sergio Busquets, que no seguirá en el FC Barcelona en el verano de 2023. Cristiano Ronaldo sabe que no tendrá a compañeros de ese prestigio que solía ver en la liga inglesa y en otros certámenes europeos, pero el Al Nassr intentará sellar flamantes contrataciones.



Además de los españoles, Sergio Ramos y Sergio Busquets, quieren en el ataque contar con un delantero argentino que pueda acompañar de la mejor manera a Cristiano Ronaldo. Y, el socio perfecto que quieren es Mauro Icardi. El ex Paris Saint-Germain e Inter de Milan firmó con el Galatasaray turco, aunque todavía le pertenece al elenco parisino. En tierras otomanas, Icardi no quiere continuar, y ahí aparecen intereses por el atacante.



Paris Saint-Germain no se ha pronunciado por el futuro de Mauro Icardi, pero tal vez llegar nuevamente a París no debe ser la opción, dado que ya tienen varios delanteros en esa posición en el frente de ataque. Los candidatos a llevárselo por el interés mostrado son Newell´s Old Boys de Argentina y el Al Nassr de Arabia Saudita que quiere un equipo de ensueño tras firmar a Cristiano Ronaldo. En Italia ya mencionan que han activado negociaciones con Icardi.