PSG busca reemplazo de Icardi: joya del Man. United entre candidatos

París Saint-Germain no se detiene en el tema fichajes y está acelerando por un delantero que reemplace a Mauro Icardi, a quien Christophe Galtier descartó por completo para la temporada 2022/23. Aprovechando que el mercado estará abierto hasta el 1 de septiembre, PSG analiza las mejores opciones para reforzar su ataque.



En la baraja de candidatos apareció una joya del Manchester United. Se trata de Marcus Rashford, quien según la prensa internacional sería el principal candidato para reforzar el poderoso ataque parisino que comandan Messi y Mbappé. Sin embargo, la situación no parece nada fácil porque los 'Diablos Rojos' cuentan con el delantero inglés. Al menos así lo ha manifestado Erik ten Hag.

Lo cierto es que mientras el relegado Icardi busca equipo y le aparecen los primeros interesados en el fútbol turco, PSG se concentra de lleno en fichar un atacante de categoría. Son muy pocos los jugadores libres y tendrá que hacer alguna jugada para salirse con la suya. Los que le interesan tienen contrato vigente y cuestan una millonada.



Si bien Rashford, de 24 años, no tuvo una buena temporada y apenas marcó 5 goles en 32 partidos, su contrato expirará al finalizar la temporada 2022/23 y su deseo sí sería salir del United. Un nuevo aire no le caería nada mal. Sin embargo, los ingleses estaría reacios a negociar por Marcus. Simplemente no contemplarían una baja de esa magnitud en este momento.



Además del delantero inglés, al PSG le interesaría el portugués Rafael Leao. Su salida tampoco es fácil y está sujeta a una millonaria inversión económica. El jugador del AC Milan, de 23 años, tiene cláusula de salida por 150 millones de euros, según La Gazzetta dello Sport. Si en Francia lo quieren, tendrán que desembolsar una buena suma de dinero. Por ahora, estas son las únicas dos posibilidades del PSG.



En cuanto a delanteros libres, y opciones que seguramente en París no estarán contemplando, están disponibles el italiano Andrea Belotti (28 años), quien salió del Torino y está cotizado en 22 millones de euros, según Transfermarkt; el francés Lys Mousset (26 años) que salió de Salernitana, así como Diego Costa, Edinson Cavani y Keita Baldé.