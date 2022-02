Carrascal, Juanfer y elogios de Guardiola: Gallardo habló de todo

El 'Muñeco' Gallardo tuvo muchos temas que abordar en la conferencia de este jueves, a dos días del duelo contra Unión por Liga. El más importante, por supuesto, la salida del colombiano Jorge Carrascal, que abre la puerta para sumar un nuevo refuerzo. Marcelo también habló de Juan Fernando Quintero y los recientes elogios de Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

"Se presentó en los últimos días un interés que se hizo concreto. Hablé con Jorge (Carrascal) y me contó que estaba entusiasmado, que si bien le daba tristeza por lo que vivió acá. Le dije que podía ser bueno para su carrera tener continuidad y le pareció lo mismo. No hubo mucho más que eso en la comunicación. Todavía faltan detalles, hay que tener cautela hasta mañana", dijo Gallardo.



Según se conoció, el cartagenero viajaría este mismo viernes a Rusia a presentar exámenes y firmar con el club al que llegaría cedido hasta mitad de 2022. "Estamos resolviendo la salida de Jorge y en base a eso hablamos sobre algunas posibilidades. Estamos abiertos a alguna chance. Si se va un jugador, traer a otro que nos dé una posibilidad de seguir reforzándonos", agregó.



Por otro lado, el 'Muñeco' también habló del presente de Juanfer y la posibilidad que sea titular el sábado. "Uno se ilusiona, pero el titular va a ser el que merezca jugar. El que no inicia jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer después. Tenemos un año lleno de competencias. Más allá de quien arranque, con las variantes que tenemos, puede ser que haya mucha rotación. Si va a jugar Juanfer es porque se lo merece, no por lo que diga la gente".



Cabe recordar que Quintero se reestrenó el pasado sábado en el Monumental, pero lo hizo en un amistoso frente a Vélez. A hoy, no ha llegado su transferencia desde China y no podría jugar. Habrá que esperar. "Todavía no tenemos la habilitación de Juanfer desde China. Hoy no estaría habilitado a jugar".



Finalmente, Gallardo reaccionó a las recientes declaraciones de Guardiola, quien consideró a River Plate y al Chelsea ingles, como los mejores equipos del mundo. "Nunca hablé con Pep Guardiola, hizo esa mención y no sé en qué contexto. No soy quien para contradecir a un entrenador que admiro muchísimo. Es el mejor del mundo y si dijo que el City no era el mejor del mundo, creo que mintió. Él no va a decir que su equipo es el que mejor juega, pero me parece que en la actualidad, el Manchester City está entre los mejores; juega a algo con lo que me siento identificado".