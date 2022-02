Guardiola y una pequeña confusión: así elogió a grande de Sudamérica

Pep Guardiola domina a placer la Premier League con su equipo, Manchester City, y es por ello que, en una reciente conferencia de prensa se refirió a los que para él son los mejores clubes del mundo. Lapsus o no, el entrenador español considera que uno de ellos es el argentino River Plate, a quien relacionó como campeón de la Copa Libertadores, título que en la actualidad posee el Palmeiras, equipo que jugará este sábado la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea.

“No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica”, aseguró Guardiola mientras se preguntaba a sí mismo si River había ganado recientemente la Libertadores. La respuesta del exentrenador del Barcelona rápidamente se hizo viral en redes sociales.



Guardiola: "No somos el mejor equipo. El mejor es Chelsea, que ganó en Europa, y River Plate, que ganó en Sudamérica". Después dudó, sí, se le confundió con el campeonato local que ganó River en diciembre.pic.twitter.com/PkjSJxSfzi — Diego Borinsky (@diegoborinsky) February 10, 2022

Si bien River Plate no es el campeón de Sudamérica, sí se quedó con la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Además, esta no es la primera que Guardiola reconoce el fútbol del elenco millonario que dirige Marcelo Gallardo.



"Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos" reconoció tras asegurar que lo importante es que Manchester City ganó este miércoles al Brentford y que se avecina un duelo contra Norwich City. "Tenemos que volver a ganar”, dijo.



Respecto al presente del City en la Premier, Guardiola reconoce el buen momento pero mantiene los pies en la tierra. "Estamos en una buena posición, 60 puntos en este momento. Tenemos que clasificarnos para la Champions League porque ese es el objetivo más importante y luego llegar en los últimos partidos peleando por el título. Esto es lo que quiero conseguir”.