Chelsea apunta al Liverpool de Díaz: a el pasar trago amargo en FA Cup

El equipo del alemán Thomas Tuchel llega visiblemente golpeado a enfrentarse con Crystal Palace y no es para menos. Viene de quedar eliminado en cuartos de final de UEFA Champions League a manos del Real Madrid. Chelsea se quedó sin la posibilidad de defender el título que alcanzó en la temporada 2020-2021, cuando superó al Manchester City por la mínima.

Si bien a mitad de semana los ‘Blues’ derrotaron 2-3 al Madrid en el Bernabéu, no fue suficiente para remontar y quedarse con el tiquete a ‘semis’. Los de Carlo Ancelotti le dieron un “sacudón” al vigente campeón y este trago amargo solo lo podrán pasar peleando por otro título. El del torneo de fútbol más antiguo del mundo está en juego y tendrán que llegar allí.



Es domingo, tienen la posibilidad de dejar en el camino a Crystal Palace y darse cita con Liverpool en la final del 14 de mayo. Además, con los ‘Reds’ también tienen una cuenta pendiente, la del pasado 27 de febrero cuando cayeron en penaltis (una impactante definición que terminó 10-11) por EFL Cup.



El panorama no podría tener un mejor condimento. Al Chelsea le llegó la hora de pasar el trago amargo y cobrar revancha en otra final con Liverpool.



Chelsea jugará este 17 de abril frente a Crystal Palace en Wembley, partido que será a partir de las 10:30 am. El equipo de Tuchel viene de superar en este torneo a Middlesbrough (0-2), mientras que su rival goleó 4-0 al Everton del colombiano Yerry Mina.