La salud aqueja: jugador de Brasil da primeros pasos para el retiro

Los problemas en el corazón vuelven a hacer de las suyas en el fútbol internacional y podrían dejar a un jugador afuera del balompié. Se trata del volante de marca de Brasil, Lucas Leiva de 35 años, y con una grandísima experiencia en clubes como Liverpool y la Lazio. Quince años jugando por fuera de su país en un óptimo nivel y desempeñándose también en la selección de Brasil.



Ahora jugando en el Gremio de Porto Alegre, Lucas Leiva sufrió una delicada situación en el corazón que lo alejó de las canchas por lo menos de manera momentánea, pero a sus 35 años, se podría pensar también en el retiro. Hasta ahora, lo van a mantener en observación a la espera de lo que pueda acontecer con su salud.



Lucas Leiva se une a Christian Eriksen, quien afortunadamente ha podido seguir jugando y Sergio el ‘Kun’ Agüero con problemas en el corazón. A Leiva le pasó en los entrenamientos y no en partidos como a ellos, pero en su caso, no hubo un colapso. El brasileño, al igual que Gremio de Porto Alegre decidió que no estuviera en las sesiones de pretemporada por un cambio en su frecuencia cardíaca.



Para Lucas Leiva, el regreso a la pretemporada del Gremio de Porto Alegre tuvo ese duro hallazgo en los exámenes médicos. El club notificó, por medio de un comunicado el retiro de los entrenamientos de Lucas Leiva, “el Departamento Médico informa que el jugador Lucas Leiva presentó, en los exámenes rutinarios de pretemporada, un cuadro de alteración del ritmo cardíaco. Por ello, el volante permanecerá alejado de las actividades hasta la conclusión de los exámenes complementarios y tratamiento del padecimiento”.



Con 35 años, y a la espera de que evolucione con éxito su estado de salud, se espera que vuelva a jugar, pero por la delicadeza del asunto, Lucas Leiva podría pensar en el retiro.