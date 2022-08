¿Se acaba una época? France Football da la sorpresa con Lionel Messi

Ya arrancó una nueva temporada mientras que cada jugador en el mundo está atento por ver y oír su nombre en la lista de nominados por la revista France Football en busca de la entrega del Balón de Oro, que premia al mejor jugador del año. Como ha sido la constante, Cristiano Ronaldo recibió su decimoctava nominación, mientras que la polémica la causó el mismo diario al no poner en ese prestigioso listado al actual defensor del reconocimiento, Lionel Andrés Messi.

El Rey de Europa, el Rey de Sudamérica, y el Rey del Balón de Oro, Lionel Andrés Messi. Ese jugador que desde el 2006 lleva siendo candidato para ganarse el premio por quince años continuos, y que, de hecho, en siete ocasiones ha levantado ese premio. Sin embargo, le ponen fin a esa hermosa historia y a esa competencia entre Cristiano Ronaldo y el rosarino al no incluirlo en el listado de nominados.



Del Paris Saint-Germain, jugadores como Nuno Mendes y Kylian Mbappé no faltaron a la cita. Pero la decisión de no incluir a Neymar Jr y a Lionel Messi dejó a los amantes del fútbol desconcertados. En su primera temporada como futbolista en Francia, disputó 34 partidos y anotó 11 goles. Además, arrancó de gran manera el 2022/23 con una anotación ante Nantes en la Supercopa Francesa y doblete contra el Clermont con una joya de chilena.



Cristiano Ronaldo podría apretar ese récord que ostenta todavía Lionel Messi con siete balones de oro, mientras que el portugués podría levantar su sexto. Sin embargo, el premio parece ya tener el nombre de Karim Benzema, que se pone como favorito, pero si dejaron afuera a Messi cualquier cosa puede suceder.



Lo de Cristiano Ronaldo pasa porque fue uno de los máximos goleadores de la Premier League con 24 goles. No obstante, su nombre podía estar en riesgo por la floja campaña del Manchester United. A Lionel Messi en cambio se le castiga su desempeño de solo 11 tantos convertidos en el Paris Saint-Germain en su primera temporada, pese a que no tuvieron un mal camino, por lo menos en la Ligue 1 y en copas nacionales.



Argentina tuvo una excelente eliminatoria de cara al Mundial de Catar clasificándose como segunda detrás de Brasil. Pero France Football parece obviar ese gran momento de la albiceleste al no nominar ningún jugador argentino. Ni Lionel Messi, ni Ángel Di María, ni Lautaro Martínez. Gran desconcierto en la nación argentina sin duda alguna, y más por no contar con el astro rosarino. Finalmente, el premio será entregado a un mes de la Copa del Mundo, el 17 de octubre del presente año.