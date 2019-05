'Tengo un grupo de Whatsapp con Suárez y Neymar': Lionel Messi

Lionel Messi es un jugador que no está acostumbrado a dar entrevistas y mucho menos hablar de su vida personal. Este viernes, "Fox Sports Argentina" consiguió estar con el astro argentino y saber muchas cosas de su vida que dejan claro que es un ser humano más.

"Thiago está viviendo todo lo que pasa en el fútbol, mi hijo sufre mucho cuando perdemos, sufrió mucho el partido contra Liverpool y la final de Copa del Rey. El sabe que yo sufro porque me duele perder", añadió luego de ser preguntado sobre la relación con su hijo mayor y el gusto por el fútbol.



Sobre su vida y la fama que tiene a nivel mundial, aseguró que en Barcelona vive una vida tranquila y puede ser uno más: "puedo hacer una vida normal, voy con mis hijos al colegio, en las tardes los acompaño a sus actividades y eso me gusta. Thiago tiene muchos amigos y tengo muy buena relación con los padres de los compañeros de mi hijo".



El fútbol sigue siendo lo que más lo divierte, su talento es especial y mientras disfrute del deporte seguirá jugando: "me divierto jugando, el día que no me divierta, ese día no jugaré más. Lo sigo disfrutando como si fuera un niño. Las responsabilidades han cambiado pero el fútbol para mi sigue siendo igual".



Su esposa es la clave en ser feliz junto a sus hijos, por esto, Lionel Messi contó un poco de como fue su relación con Antonella Rocuzzo: "desde pequeños fue amor a primera vista. Después yo tuve que irme a Barcelona y no pudimos seguir hablando. Costaba mantener una relación, luego nos hicimos grandes y nos volvimos a reencontrar y acá estamos".



Sobre el tema de River Plate, aseguró que pudo llegar al club Millonario: "yo fui a probarme a River Plate, vine a Buenos Aires, había jugadores bastante grandes y yo era muy chico, no me metieron y me dijeron que volviera luego. En River me iban a ayudar con el tratamiento que yo necesité. Me pidieron el pase y en Newell´s me negaron la posibilidad".



"Compro la ropa por internet, es un gusto personal. Todas las tallas las tengo ya medidas, compro ropa para mí, para mis hijos y también para mi esposa. No soy loco con la ropa pero si me gusta ver en Internet", aseguró luego de ser preguntado por los gustos que tiene por la ropa.



Sobre su relación con Neymar y Luis Suárez aseguró que son muy amigos: "Con Neymar seguimos hablando y mantenemos contacto. Tenemos un grupo de whatsapp con Suárez, Neymar y yo, tenemos una buena relación".



Con estas declaraciones, Lionel Messi mostró su lado más personal y así demuestra que a pesar de la fama, tiene familia y disfruta como cualquier ser humano de su vida aparte del fútbol.