Lionel Messi, el salvador de Inter Miami: con esto se enfrentará

El Inter Miami vivió este sábado un día inolvidable al anunciar oficialmente el fichaje de Leo Messi, pero en el campo tuvo otra jornada para el olvido, ya que encadenó su undécimo partido seguido en la MLS sin conocer la victoria, con tres empates y ocho derrotas. El conjunto de rosa, colista del Este, cayó goleado en el campo del St. Louis City, primero del Oeste, por 3-0 en el debut del argentino Gerardo Martino como entrenador del Inter Miami.

Samuel Adeniran y Tim Parker, ambos de cabeza y tras la salida de un córner, y Eduard Löwen, al ejecutar con exquisitez una falta, firmaron los goles del St. Louis City. Inter Miami, que presentará a Messi el domingo en un gran evento en el DRV PNK Stadium, lleva solo 18 puntos tras 22 partidos (cinco triunfos, 14 derrotas y tres empates) y no gana en la MLS desde el pasado 13 de mayo, cuando venció al New England Revolution por 2-1.



La liga se detiene ahora por la Leagues Cup, el nuevo torneo oficial en el que competirán todos los equipos de la MLS y la Liga MX, por lo que se espera que el debut de Messi con su nuevo equipo sea el viernes 21 de julio ante el Cruz Azul mexicano en esta nueva competición.



Por su parte, Los Angeles FC (LAFC), actual campeón de la MLS, sumó un empate a domicilio 1-1 con Minnesota United. El mexicano Carlos Vela anotó para LAFC y lleva dos partidos seguidos marcando mientras que el argentino Emanuel Reynoso empató para el conjunto de Minesota culminando una preciosa jugada colectiva. El encuentro más explosivo de la jornada se vivió entre Cincinnati, primero del Este, frente a Nashville, segundo de la misma conferencia.



La victoria fue para el Cincinnati por 3-1 tras un duelo en el que se adelantó el Nashville con un tanto de Walker Zimmerman aprovechando un error del portero local Roman Celentano. Sin embargo, Cincinnati remontó con un tanto de penalti del argentino Luciano Acosta, un gol del colombiano Santiago Arias y uno más de Aaron Boupendza y se aprovechó asimismo de que el Nashville se quedó con nueve por las expulsiones de Taylor Washington y Fafà Picault.



Cincinnati acumula 11 victorias y un empate en 12 partidos en casa y llega al parón de la MLS como el favorito para coronarse este año con el MLS Supporters' Shield, el título que reconoce cada año al mejor equipo de la temporada regular. Acosta extendió asimismo su magnífico momento anotador y ya lleva 12 tantos, solo uno menos que el máximo artillero de la liga (Hany Mukhtar con 13 dianas).



Además Montreal venció por 2-0 al Charlotte, New England Revolution destrozó por 4-0 al DC United (el argentino Gustavo Bou marcó de cabeza un tanto) y Philadelphia Union doblegó por 2-1 al New York City (el venezolano José Martínez sumó un tanto para los de Filadelfia). Por último, el brasileño Antônio Carlos, con un potente cabezazo, sumó un tanto para la remontada por 1-2 del Orlando City en el campo del Atlanta United del argentino Thiago Almada mientras que el Chicago Fire se llevó los tres puntos ante el Toronto (1-0) con un gol en el minuto 90 de Kacper Przybylko.



DOBLETES DE ASPRILLA Y ZELARAYÁN Ya en el turno de los partidos de la costa Oeste, dos goleadores latinos destacaron con un doblete por cabeza: el colombiano Dairon Asprilla y el argentino-armenio Lucas Zelarayán. Asprilla fue clave en el triunfo por 3-2 de los Portland Timbers frente a los Columbus Crew de Zelarayán, cuyos dos goles se quedaron sin premio. El argentino Sebastián Blanco marcó el tercer tanto del conjunto de Portland.



También hubo mucho espectáculo en el 4-2 con el que los Vancouver Whitecaps frenaron a un LA Galaxy que llevaba siete partidos invicto (tres triunfos y cuatro empates). El uruguayo Gastón Brugman marcó un golazo a pase de Riqui Puig pero no sirvió de nada para el Galaxy. Además, el Real Salt Lake venció 3-1 a los New York Red Bulls (el venezolano Jefferson Savarino selló un tanto de los locales), el Sporting Kansas City cayó 2-1 en Austin pese al gol del colombiano Daniel Rosero, los Seattle Sounders empataron 1-1 contra el Dallas y los Colorado Rapids y el Dallas firmaron tablas sin goles.



EFE