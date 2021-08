¡Competencia al PSG! Otro club con interés real por Lionel Messi

Otro club a la vista aparece, en las intenciones de contratar a Lionel Messi, tras su salida del Barcelona. En el mercado actual, teniendo en cuenta la coyuntura actual, son contados aquellos equipos que tienen la capacidad financiera de cubrir el salario del argentino, además, de no incurrir en complicaciones legales, que representen futuras sanciones. PSG y Manchester City han sido los más interesados por los servicios del ex Barcelona.



Sin embargo, los ciudadanos son los más atrasados en la negociación, teniendo en cuenta que acaban de desembolsar más de 100 millones de euros por Jack Grealish, fichaje que alejaría a Messi de reunirse con Guardiola. PSG marcha solo, pese a eso, otro club en Inglaterra le sigue la pista.



De acuerdo a información del diario AS, la oferta de los franceses aún no ha llegado, pero sería la primera en llegar a manos de Messi. Dicha propuesta rondaría los 40 millones de euros por temporada. Pero el Chelsea, aparecería en los próximos días en escena para ir por el atacante, buscarían prontamente una reunión, con un intermediario inglés.



La decisión del futuro de Messi se podría dar más pronto de lo esperado, teniendo en cuenta que pocos son los clubes dispuestos y con la solvencia financiera para llegar a igualar o superar la oferta que tiene por parte de los franceses, quienes picaron en punta, no solo por lo económico, sino por el vínculo que tiene el argentino con algunos de los miembros del plantel de Pochettino.