Regresó la Liga de Francia: así va la primera jornada del torneo

El Girondins de Burdeos y el Nantes dieron el pistoletazo de salida a la Liga francesa con un gris empate a cero, en un encuentro marcado por la expulsión del centrocampista local Mehdi Zerkane a los veinte minutos de juego.



Pero ni la tarjeta roja directa que vio Zerkane por un feo pisotón a un rival, que no pasó desapercibido para el VAR, impidió al Burdeos contener a un Nantes en el que debutó en partido oficial el joven jugador español Pedro Chirivella, incapaz de traducir en claras ocasiones de gol su dominio de la posesión.

Todo lo contrario que el Burdeos, que a punto estuvo de adelantarse en el marcador a los 38 minutos con un disparo lejano del croata Toma Basic que salvó milagrosamente con los pies el meta del Nantes Alban Lafont. Una ocasión a la que respondió a los siete minutos de la segunda mitad el Nantes con un remate desde la frontal del área del español Pedro Chirivella que se marchó fuera por muy poco.



El centrocampista español, que llegó este verano al Nantes procedente del Liverpool inglés, dejó, pese a alguna que otra inoportuna pérdida de balón, muy buenas sensaciones en su estreno liguero con los “canarios”.



Pocas más ocasiones de gol se contabilizaron en la segunda mitad de un encuentro que contó con la presencia de unos 5.000 espectadores en las gradas del estadio Matmut Atlantique de Burdeos. Una buena noticia para el campeonato francés, que vive su momento más dulce con la presencia de dos equipos en las semifinales de la Liga de Campeones, cuya final disputará el próximo domingo el París Saint-Germain, que no se vio refrendado con lo visto este viernes sobre el campo en el duelo entre Burdeos y Nantes.



Así se jugarán los siguientes partidos:



Sábado



Dijon vs. Angers



Lille vs. Rennes



Domingo



Mónaco vs. Reims



Lorient vs. Racing Estrasburgo



Nimes vs. Stade



Niza vs. Lens