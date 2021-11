¡Pasa hasta en Catar! Al-Rayyan cobraría a Blanc que James no brille

Laurent Blanc sería el sacrificado. pasa hasta en las mejores familias y Catar, al parecer, no será la excepción.

El francés, según la prensa local, está al tanto del malestar que se ha generado por no mejorar en la tabla de posiciones, a pesar de los estelares fichajes de la temporada, empezando por James Rodríguez.



El diario local Al Arab informó que ya Blanc tendría incluso un acuerdo para su salida, reconociendo que los resultados no han estado de su lado.



Al parecer, la paciencia se agotó con el francés tras la última derrota de Al-Rayyan, este miércoles por 0-2 contra Al Gharafa, por la Qatar Stars League, resultado que dejó al equipo en la octava posición del torneo, muy lejos de Al Sadd (25). Y es que con Blanc al mando solo se han sumado dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, lo que hace inviable su proceso.



Ese partido no lo jugó James por suspensión, tras su expulsión en el duelo previo, con agresión al juez incluida.



Esa situación le impedirá jugar también la Copa de Estrellas contra Umm Salal en el grupo A. En todo caso, el jugador hoy no está disponible por una contusión en la costilla y por su convocatoria a la selección nacional.