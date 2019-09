Al fin acabó todo: las novelas más aburridoras del mercado de fichajes

Este mercado de fichajes, como siempre, dejó grandes novelas en el mercado de fichajes. A pesar de la intención de los clubes y los jugadores, lo que mueve el mundo del fútbol es el dinero y fue este el que precisamente no permitió que algunas transacciones se dieran.



En España, Francia, Inglaterra e Italia hubo grandes novelones con diferentes finales. Así fue como se desarrollaron las diferentes ofertas por jugadores y en qué terminaron.

James Rodríguez: el volante colombiano empezó el mercado de fichajes como uno de los jugadores descartados del Real Madrid. Napoli puso sobre la mesa una oferta, pero Real Madrid no la aceptó. También se rumoreó el Atlético, aunque nunca hubo una posición oficial. Al final, el jugador, con una lesión en el sóleo, se quedó vestido de blanco.

James recibió el aplauso del público. Foto: EFE

Gareth Bale: el delantero galés también empezó la temporada como uno de los jugadores que no seguirían en el Real Madrid. La opción más cerca fue del fútbol asiático, pero no se logró. En el inicio de la temporada de España ha sido el menos malo del plantel merengue.

Keylor Navas: el guardameta tico pudo lograr una salida que lo benefició por completo. Salió del Real Madrid al PSG, firmó un nuevo contrato a sus 32 años y estará en el mejor equipo del fútbol francés.

Neymar: fue otro de esos novelones que no terminó en nada. Aunque hubo especulaciones desde el inicio del mercado de fichajes, fue hasta el 27 de agosto que llegó la primera oferta al PSG desde el Barcelona. Al final no hubo acuerdo entre los clubes y el brasileño seguirá en Francia aunque no era su decisión inicial.

Mauro Icardi: el delantero era un desechado del Inter y solo hasta el último día su pareja y representante, Wanda Nara, logró un acuerdo que lo hizo feliz. Finalmente, el argentino terminó en PSG y llegará a un ataque que ya era poderoso.

Justo antes del cierre del mercado de pases, PSG anunció la contratación de Mauro Icardi. Foto: @PSG_espanol

Antoine Griezmann: esta fue una de las novelas que se resolvió rápidamente. Desde que empezó el mercado de fichajes el francés anunció su salida del Atlético de Madrid y luego de una discusión entre el colchonero y el Barcelona, el jugador terminó vestido de culé.

Paul Pogba: aunque parecía ser uno de los jugadores que iba a llegar para reforzar al poderoso Real Madrid, las negociaciones nunca avanzaron y el jugador se quedó en Manchester United.