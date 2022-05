Klopp saldrá con su mejor once a la FA Cup: así habló de la final

Jurgen Klopp atendió a los medios de comunicación este viernes, previo a la final de la FA Cup frente al Chelsea. El técnico del Liverpool dijo no tener la menor idea del once que utilizará Thomas Tuchel y tampoco dio pistas sobre el equipo que utilizará, aunque dejó entrever que saldrá con lo mejor de su nómina porque no se trata de un partido más. Respeta al rival y sabe lo que está en juego.

"Estamos ansiosos por esta oportunidad. Es una gran final para nosotros y estoy muy feliz de que formemos parte de ella. Siempre dimos todo para llegar, pero simplemente no lo lográbamos", fue lo primero que dijo el técnico alemán sobre la presencia del Liverpool en la final de la FA Cup, la cual no disputa desde hace 10 años y que no gana desde la temporada 2005-06.



También, se sacudió de la presión ante el Chelsea al que ya venció en la final del 27 de febrero, por la Copa de la Liga de Inglaterra. "He dicho algunas veces que sin suerte no tienes posibilidades y la suerte estuvo de nuestro lado. Sabemos lo bueno que es el Chelsea", reconoció Klopp asegurando que ambos tienen grandes chances de alzar el trofeo este sábado.



Klopp le dio toda la importancia a la FA Cup diciendo que "es la copa nacional más grande del mundo. No vi 20 finales pero no creo que eso sea necesario para entender lo grande que es", y agregó que no se trata de un partido normal. "Es especial, y para algunos, será el más importante de su carrera. Nosotros queremos disfrutarlo".



El técnico del Liverpool que además contó en la rueda de prensa que Fabinho no estará en esta final pero sí en la del 28 de mayo frente al Real Madrid por la Champions, dijo que los de Thomas Tuchel están bien entrenados y con una idea clara para manejar cualquier área en la cancha, también, que tienen un sistema similar a los demás pero con un nivel diferente.