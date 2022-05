Salah, compañero de Luis Díaz, sin falsa modestia: 'soy el mejor'

Viene una final de Champions League entre dos de los más fuertes candidatos a ganar el Balón de Oro: Mohamed Salah, goleador de Liverpool, y Karim Benzema, su homólogo en Real Madrid.

El 28 de mayo, en París, solo uno gritará campeón, pero es un hecho que solo haber llegado a esa última instancia los deja a los dos en condiciones muy parecidas de cara a la disputa del anhelado premio.



Los expertos no llegan a un acuerdo sobre cuál debería ser la elección, unos consideran que el francés ya ha hecho méritos suficientes con el título de LaLiga y la diferencia que ha marcado en Champions. Otros aseguran que el ritmo goleador del egipcio no tiene comparación, más en una liga de la exigencia de la Premier, pero tiene en contra el detalle de no haber clasificado al Mundial de Catar.



Para resolver la duda, el propio Salah se pronunció: "Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en todo el mundo, verás que soy el mejor. Antes de 2018 algunas personas decían que no podía hacer nada después de dejar Chelsea, pero seguí adelante e hice grandes cosas. Creo que en cierto modo fue positivo y trato de estar en línea", dijo, al recoger el premio como mejor futbolista del año por la FWA (Asociación de Periodistas de fútbol).



La discusión no tiene que resolverse ahora. ¿La Orejona dictara sentencia? Puede ser.