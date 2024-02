Klopp se puso nostálgico al hablar de la final de la Carabao Cup

Liverpool buscará el primer título de la temporada 2023/2024 al disputar la gran final de la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup por patrocinador), este domingo contra el Chelsea, en el estadio de Wembley.



En junio terminará la era del técnico Jürgen Klopp, por lo que cada título que se dispute en esta campaña será muy especial, pues el club inglés espera cerrar con broche de oro el proceso del entrenador alemán.



Así, previo a la final, Klopp hizo unas declaraciones que llegaron al corazón del aficionado del Liverpool, pues el técnico se puso nostálgico y remarcó lo especial que sería ganar la Carabao Cup.



“Escribimos, y todavía estamos escribiendo, un libro maravilloso. Cuando me vaya, lo cerraremos y lo pondremos en el estante y luego alguien más escribirá otro libro maravilloso. Esta final contra el Chelsea forma parte de mi capítulo final con el Liverpool”, expresó Klopp.



Sin embargo, Klopp dijo que era especial ganar este título por la gente, no por su ego: “Quiero ganar el domingo, pero no por mí ni por mi vitrina de trofeos. Es para los chicos, para el club, para la gente. Eso es mucho más importante”.



“Sí, hay espacio para algunos capítulos más. Es largo. ¿Que si no estoy en el final y ya estoy escribiendo el currículum? En absoluto. Estoy al 100% tratando de crear algunos recuerdos especiales además de lo que hemos hecho”, concluyó Jürgen Klopp, quien espera dar la vuelta olímpica en Wembley, junto a Luis Díaz y sus demás dirigidos.