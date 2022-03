Blatter reapareció y se despachó contra Infantino: 'es un maleducado'

Joseph Blatter concedió una entrevista al medio español ABC, donde se refirió a sus diferencias con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien apuntó nuevamente. Además, mencionó un tema álgido: la corrupción en el fútbol.

Blatter respondió a la pregunta de ABC sobre si en su periodo como presidente hubo mafia. "Continúan unas personas que naturalmente no corresponden al ‘fair play’ del fútbol. Esas son personas individuales. No sé cuántos, pero diez o más miembros de la FIFA de la época, todos de América del Sur y del norte, fueron arrestados en Suiza, no me diga por qué allí, y fueron enviados a Estados Unidos. Y algunos fueron castigados por corrupción".



Y agregó: "la FIFA misma no va a ser castigada por corrupción o por ser una mafia. La FIFA son dos millones de personas que están en el mundo entero para participar en este juego. Naturalmente, de esas personas que la componen hay algunas individuales que no son tan correctas, pero decir que la FIFA es una corrupción o una mafia es malo. No es justo. Ni mafia, ni corrupción".



Blatter también hizo fuertes señalamientos al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien tachó de "mal educado". El expresidente dijo que lo conoció al momento de su elección en 2016, pero desde ese momento la relación no fue la mejor. "Lo encontré en mi casa, donde pasó para discutir temas de la FIFA. Me dijo que yo le di problemas que no estaban solucionados cuando me suspendieron de la FIFA y me dijo vamos a arreglarlo después en un segundo congreso en México. Después en ese congreso no recibí ninguna información. Le pregunté a la secretaría general qué pasa con el presidente y su promesa de solucionar mis problemas y la contestación fue que el actual presidente y la FIFA no iban a discutir directamente con el antiguo presidente, sino solamente a través de los abogados. Fue la única y la última información que recibí de ese señor. Yo debo decir que es un maleducado. Fue una falta de respeto".



El exdirectivo de la FIFA aseguró que Infantino puede afectar al ente que rige al fútbol mundial por su "actitud" y manifestó que en próximos congresos se lo harían saber. "La FIFA son 213 asociaciones y si alguna no está de acuerdo puede intervenir en los congresos. Desafortunadamente no hemos hecho congresos en los últimos años por el tema del coronavirus. Pero creo que el próximo año se va a organizar uno. Son las asociaciones nacionales las que deben intervenir si no están contentos".