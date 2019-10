¿Lo confirmó? El error que revelaría que Mourinho ya tiene equipo

José Mourinho es uno de los entrenadores más reconocidos del mundo y, por primera vez en 20 años de carrera empezó una temporada sin estar al frente de algún equipo. Sin embargo, el portugués se da el lujo de rechazar varios equipos pues ya tendría hecha su elección para volver a los banquillos.

Recientemente el equipo francés, Olympique de Lyon, ha despedido al entrenador brasileño Sylvinho con tan solo 141 días al frente del equipo. Por tal motivo, empezó la búsqueda de un reemplazo en la dirección técnica, siendo Mourinho el primer candidato.



El presidente del club de Lyon, Jean-Michel Aulas fue en búsqueda del portugués,. quien habría rechazado la oferta y, según palabras del directivo francés, el motivo sería que el exentrenador de Real Madrid ya tendría todo arreglado con otro equipo.





"No respondió a nuestra propuesta de reunión porque ya ha elegido otro equipo", confesó el dirigente de Lyon.

Aulas también tuvo palabras de elogio para José Mourinho, debido a la cordialidad con la que se manejaron los diálogos. "Tuvimos discusiones bastante halagadoras por SMS. Fue muy gratificante para todos", dijo.



Por ahora, solo queda esperar para ver donde va a retomar la actividad en los banquillos técnicos 'The Special One', pues en días pasados se había mostrado bastante contrariado por no conseguir trabajo en su máxima pasión.