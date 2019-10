La fuerte pelea de dos esposas de reconocidos futbolistas ingleses

Coolen Rooney, esposa de Wayne, ha vivido unos meses difíciles por culpa de la información personal que constantemente se filtra en la prensa inglesa. Eso la llevó a tomar medidas desesperadas para averiguar quien era la infiltrada.

"Hace unos años, alguien en quien confiaba para que me siguiera en mi cuenta personal de Instagram ha informado constantemente al periódico The Sun de mis publicaciones e historias privadas. Se compartió mucha información sobre mi familia, mis amigos y mi familia, todo sin mi permiso o conocimiento", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

Ahí fue donde la mujer acusó a Becky Vardy, esposa de Jamie, delantero del Leicester y de la selección de Inglaterra.

"Después de mucho tiempo tratando de descubrir quién podría haber sido, por varias razones, tenía una sospecha. Para intentar probar esto, se me ocurrió una idea. Bloqueé a todos las cuentas que no vieran mis historias de Instagram excepto a una cuenta. En los últimos cinco meses publiqué una serie de historias falsas para ver si llegaban al periódico Sun. Y saben qué, ¡lo hicieron!, remarcó la Coleen. Y agregó: "La historia sobre el viaje para seleccionar el sexo del bebé en México, la historia sobre volver a la televisión y luego la última historia sobre las inundaciones del sótano de mi nueva casa. Ha sido difícil mantener las cosas bajo control sin hacer ningún comentario, sin embargo, tuve que hacerlo. Ahora sé con certeza qué cuenta/individuo viene. Es ... La cuenta de Rebekah Vardy".

Pero Becky Vardy no se quedó callada y por la misma vía le respondió de manera enérgica, pues no quería ver como dañaban su imagen sin ninguna razón.

"Como te acabo de decir por teléfono, desearía que me hubieras llamado si pensabas esto. Nunca hablo con nadie sobre ti y varios periodistas que me lo han pedido a lo largo de los años pueden dar fe de ello. Si pensabas que esto estaba sucediendo, podrías habérmelo dicho y podría haber cambiado mis contraseñas para ver si paraba. A lo largo de los años, varias personas han tenido acceso a mi instagram y justo esta semana descubrí que estaba siguiendo a personas que no conocía y que nunca me habían seguido. No quiero hacerme la graciosa pero no necesito el dinero, ¿qué ganaría vendiendo historias sobre ti? Te tenía mucho cariño, Coleen, y estoy realmente molesta porque hayas optado por hacer esto, especialmente cuando estoy embarazada. Estoy disgustada de que que tenga que negar esto. Tendrías que haberme llamado la primera vez que esto pasó", escribió.