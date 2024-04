James tendría DT de renombre en Sao Paulo: dirigió en Champions

Sao Paulo no ha tenido su mejor arranque de temporada 2024 y la continuidad del técnico Thiago Carpini ha empezado a ser tema de discusión en Brasil, en incluso, fue insultado por los hinchas en el Morumbí tras el pésimo debut en el Brasileirao ante Fortaleza.

El técnico del conjunto paulista aún no convence y las directivas aguantaron malos resultados en el Campeonato regional, pero el flojo inicio en Libertadores y ahora en la liga local, estaría marcando la pauta para que se tomen medidas extremas.



De igual manera, a Carpini se le suma las constantes bajas por lesión, pues tiene a jugadores de élite como Lucas Moura, James Rodríguez, Luiz Gustavo, Moreira, Patryck, Wellington Rato y Ferreira, quienes han sufrido lesiones musculares y no han podido ser tenidos en cuenta.



Ante toda esta situación en contra, ahora, se le suma que la continuidad de Carpini no está asegurada y en Brasil han empezado a especular sobre algunos nombres que pueden tomar las riendas del tricolor en caso de que los resultados sigan jugando en contra.



El gran nombre que ha surgido es el del portugués José Mourinho, ex entrenador de Roma, Real Madrid, Inter, Chelsea, entre otros y según cuenta el periodista André Hernán de ‘UOL Esporte’, es uno de los más opcionados para el presidente del club Julio Caseres, por encima de Luiz Felipe Scolari que también está en el sondeo.



Pese a ese interés, Mourinho no haría fácil la operación, pues el entrenador ha estado dirigiendo en Europa de manera continúa y al parecer, el objetivo del portugués es mirar opciones allí, pero en Sao Paulo harán todo el esfuerzo para contar con sus servicios.