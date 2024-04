Exjugador brasileño arremete contra Juan Carlos Osorio ¿qué le dijo?

El entrenador Juan Carlos Osorio ha tenido una extensa carrera en el fútbol colombiano e internacional, en la que ha estado en diversos clubes, siendo el último el Athletico Paranaense, donde tuvo un corto paso, debido a que solamente estuvo al frente en el banquillo durante dos meses.



En sus días dirigiendo en el fútbol brasileño, el colombiano estuvo presente en doce juegos, de los cuales consiguió 7 victorias, cuatro empates y tan solo una derrota, completando un rendimiento del 69%.

Reconocido a nivel internacional, Osorio ahora recibido duros comentarios por parte de Michel Bastos, exjugador brasileño, a quien lo dirigió mientras estaba en el São Paulo.



Juan Carlos Osorio, criticado fuertemente por Michel Bastos, reconocido exjugador brasileño



El brasileño, quien firmó su retiro deportivo en el 2019, se sinceró en conversación con Canal do Benja, afirmando que Juan Carlos Osorio es "uno de los peores entrenadores" que tuvo a lo largo de su carrera profesional.



Según relató Bastos, su experiencia bajo las órdenes del colombiano no fue la mejor y aprovechó para lanzar fuertes criticas al DT. “A Osorio le falta un tornillo y lo sabe. Llega a São Paulo y nos cuenta que estratégicamente hablando era el mejor entrenador del mundo”, añadió.



Posteriormente, dio a entender que nunca estuvo de acuerdo con la manera en que Juan Carlos dirigía al club debido a que entregaba papeles con mensajes en medio de los partidos. “Todo lo que había en esos papelitos era malo. Es uno de los peores entrenadores que tuve en mi carrera”, concluyó.



Cabe mencionar que Osorio se encuentra actualmente sin equipo y abandonó el banquillo tras criticar el rendimiento del fútbol en Brasil, comentarios que no habrían gustado en la dirigencia del Paranaense.