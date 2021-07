¿Qué pasó con René Higuita? Durísimo cruce con hinchas de Millonarios

Los hechos de intolerancia y violencia vuelven a ser noticia en el marco de la Florida Cup. En este ocasión, por el fuerte cruce entre hinchas de Millonarios y el ídolo de Atlético Nacional, René Higuita, luego de que finalizara el encuentro que disputaron azules y verdes en el Camping World Stadium. Lamentable.

Si bien no hay una versión oficial de los entres implicados, videos de aficionados, publicados en las redes sociales, son evidencia del momento de tensión que se vivió a las afueras del estadio, en el que se ve un enfrentamiento verbal entre aficionados del conjunto embajador y el ex arquero de la Selección Colombia. De hecho, en las imágenes se puede ver que el presidente del conjunto antioqueño, Emilio Gutiérrez, trata de calmar los ánimos en medio de la fuerte discusión. Se habla de una posible agresión al exfutbolista.



Cabe resaltar que este no es el primer hecho de violencia que se vive en la Florida Cup. En días atrás, barristas de Millonarios increparon a una familia en el estadio, por el simple hecho que uno de los integrantes tenía puesta la camiseta de Atlético Bucaramanga en el lugar en donde estaban algunas banderas y aficionados albiazules.